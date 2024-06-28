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路跑》MIZUNO馬拉松接力賽 新增企業、休閒組爭50萬獎金

2024/06/28 17:35

明正基金會頒贈美津濃馬拉松學生組補助金。（台灣美津濃提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕被譽為「台版箱根驛傳」，也是國內歷史最悠久的路跑接力盛事「2024 MIZUNO馬拉松接力賽」，11月17日將在新北市萬里區太平洋建設第二停車場熱血開跑，今年新增企業、休閒組，共7組人馬爭奪50萬獎金。

「MIZUNO馬拉松接力賽」採團隊8棒次接力，共同完成總長43公里的馬拉松賽事，這種賽事模式不僅增加競爭力，更培養團隊合作精神，自首屆開辦以來，年年吸引國內眾多好手組隊角逐。今年第17屆競賽分組除了社會組、大專甲組、大專乙組、高中（職）組及國中組，還新增企業組及休閒（4人）組，期許吸引更多民眾共襄盛舉，爭奪50萬元總獎金；大會另設破紀錄獎金，7月1日中午12點開始報名，詳情可洽伊貝特報名網。

去年「臺灣大腳丫長跑協會」共報名五隊，其中龍隊成員幾乎都由國內百傑組成，最終以2小時25分42秒拿下社會組冠軍，也是當年總成績第一名，協會總幹事楊基旺表示，要在社會組繼續連霸，歡迎大家來挑戰。長期支持學生運動的明正基金會，記者會上也頒發補助金給各組代表，表示今年持續提供學生組每隊3000元補助金，以行動支持學生運動發展。

國內男子馬拉松好手兼教練葉日鴻表示，為了「踏進奧運殿堂」夢想，決定重返賽道全力以赴，他除了分享參賽經驗也提醒各參賽者賽前訓練不可少，除提升體能，也需進行間歇訓練，保持平常心調配跑速，享受團體運動的凝聚力與樂趣。

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