NBA》願意送走年輕球員補強陣容嗎？ 勇士總管受訪點出關鍵

P.喬治。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本周稍早美媒指出，勇士有意爭取P.喬治（Paul George）加盟的傳聞，但礙於團隊薪資爆表導致他們必須要透過先簽後換的方式才能得償所願，但先前勇士一直都抱持不願交易陣中年輕球員的態度，不過總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）近期受訪時談到交易的話題時似乎態度有所鬆動。

鄧利維在談到是否願意於這個休賽季交易陣中年輕球員如庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）等人時表示沒有人是不可被交易的，但他也提到了啟動交易的關鍵:「如果我們啟動交易（年輕潛力）的話，那該筆交易必須能夠明確改變球隊未來發展軌跡才會發生。」

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此外鄧利維補充提到:「我們非常喜歡這些年輕人，同時我們也認為這些會非常出色，所以做出的交易必須是那些能讓球隊比留下這些球隊更好才行。」

對休賽季極度渴望補強的勇士來說，若能補進P.喬治會是非常符合勇士當前需求的全明星等級人選，P.喬治上賽季繳出場均22.6分、5.2籃板和3.5次助攻的全能數據，此外他的投籃命中率為47.1%，三分球命中率為41.3%。

若勇士最終能透過先簽後換獲得P.喬治，這樣他們不僅能解決勇士上賽季進攻當機時僅能靠柯瑞一人支撐的窘境，同時從當前的自由市場來看，P.喬治可能會是少數幾個會讓勇士制服組願意扣下扳機送走年輕潛力的明星球員。

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