中職選秀》「兩張」王牌都進富邦 張奕選秀前提出MRI報告仍有用

富邦悍將第二輪指名旅日投手張奕。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕今年中職選秀由於狀元和榜眼都已提前「開獎」由張育成和吳念庭出線，也意外讓前旅日投手張奕成為選秀前討論熱度最高的球員；事實上，選秀前已傳出張奕在本週二接受核磁共振（MRI）檢查，而儘管最後他未獲首輪球隊青睞，但在第2輪第1順位就獲富邦悍將指名，其所屬海爾斯運動經紀也在選秀結果出爐後證實有向球團提出報告。

今年選秀順位依序為富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿和味全龍，在狀元、榜眼在選前就相繼確認後，曾在12強賽大放異彩的張奕卻因今年隨台鋼二軍的出賽表現起伏，據悉讓中信、統一、味全、富邦等隊都對他的身體是否健康出現疑慮。

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張奕在上週六於二軍對中信兄弟投5局無失分後，經紀公司就已向院方預約MRI檢查，並於本週二上午進行，且在當晚就收到結果，證明他的身體並無結構性損傷或撕裂傷，而對於張奕身體有疑慮的球隊，則都在選秀前收到報告結果。

據了解，台鋼球團對於張奕的身體本來就無疑慮，也可望在第2輪就指名他，只是先一步被富邦「攔胡」。儘管張奕未能在首輪獲指名，但MRI報告也消除富邦對他的傷勢疑慮，讓悍將在前兩順位就擁有張育成和張奕兩大即戰力，替下半季注入強心針。

富邦悍將第一輪指名選秀狀元張育成。（記者廖耀東攝）

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