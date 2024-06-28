奧運柔道》不再把金牌目標視為壓力 連珍羚分享何謂「成功的柔道家」

日前取得巴黎奧運參賽資格的台灣「柔道女王」連珍羚，28日獲頒中華民國第26屆十大傑出女青年獎。（記者羅沛德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕中華民國第26屆十大傑出女青年頒獎典禮今登場，台灣「柔道女王」連珍羚獲得殊榮，特地從日本返台領獎，也分享巴黎奧運前的備戰狀態。

連珍羚今以一襲米白色套裝亮麗出席頒獎典禮，她在典禮上指出，很榮幸能夠獲獎，並感謝柔道成就了自己，「柔道讓我成為更好的人，不管是做人處事或是生活態度，因為柔道，讓我到了這個年紀還能繼續成長，因為柔道，今天我可以站在這裡。」

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身為十大傑出女青年得主，連珍羚表示，「我從來都不覺得身為女性就應該做什麼、不應該做什麼，不需要因為任何人的刻板印象影響內心想要做的事情，我認為成功的定義有很多種，身為一位柔道選手，我認為能夠成為讓別人想為你應援的選手，才是一位真正成功的柔道家。」

連珍羚提到，希望透過自己的故事讓更多人更有勇氣追逐夢想，自己也會繼續堅持理念，貫徹初衷，往巴黎奧運的目標努力邁進。

連珍羚會後受訪透露，在台下看了每位得獎者的影片以及故事後深受激勵，「我很榮幸可以跟她們站在一起，覺得自己還有很多可以學習的地方，我會把這樣的刺激跟能量帶到巴黎奧運。」

談及即將到來的巴黎奧運，連珍羚說，身心在備戰上都比上屆東京奧運好上不少，更直言如果是上屆備戰期間，可能會婉拒今天的頒獎典禮，但這一屆她的心態更放鬆、更平靜，也決定特地向會社告假返台一趟，也成功獲得不一樣的刺激，「特別請假回來非常值得。」

連珍羚指出，上屆東京奧運的失利讓自己變得更成熟，不再背負那麼大的壓力面對賽事，她透露，與前兩屆不同的是，這次有日本教練高市賢吾持續協助自己備戰，可以與教練一起討論調整，也讓她心安不少。

第三度進軍奧運，連珍羚仍以金牌為目標，但她說，「我不要再讓這個目標變成壓力，會好好享受從備戰到站在舞台上的那一刻。」

至於奧運後的旅日生涯，連珍羚說，目前完全沒有任何計劃，畢竟原本也預計東京奧運結束後就回台灣，但計劃趕不上變化，因此尚未有任何具體決定。

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