中職》張奕被富邦指名 有想過被別隊選走仍感謝台鋼雄鷹

台鋼洪一中遺憾沒選到張奕。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕前旅日投手張奕今天在中職2024年季中選秀會第2輪第1順位被富邦悍將指名，他感謝台鋼雄鷹在過去半年的協助，很期待下半季在一軍的初登板，「我已經準備好了，隨時可以為球隊貢獻。」

張奕指出，雖然之前都在台鋼，但有想過被別隊選走，特別要感謝台鋼領隊劉東洋、總教練洪一中、教練橫田久則，「沒有他們來日本找我，現在我還不知道在哪裡，在台鋼跟很多隊友、學長交流，自己也會請教台灣的環境，很感謝一路來遇到的貴人。」

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在第2輪第1順位被富邦指名，張奕直說「緊張，緊張」，他覺得，順位不是他可以控制，一切就順其自然，對富邦的印象是每個打者都有很強的攻擊能力，最熟的是同學李宗賢，很高興能與12強賽隊友江少慶、張進德等人再當隊友。

今天是張奕生涯第2次參加職棒球隊選秀，他認為，2016年參加日職育成選手選秀的心情，就像今天到場的高中生，很緊張也很興奮，這次就不一樣，用比較穩重的心情看待，「選秀算是盛宴，所以邀請爸媽都來。」

張奕表示，很高興與張育成、吳念庭一起加入中職，目前他的身體狀況很健康，被選到就要為球隊貢獻，很期待能站上中職棒的投手丘，何時出賽要看教練的調度，「我已經準備好了。」

台鋼洪一中遺憾沒選到張奕。（記者廖耀東攝）

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