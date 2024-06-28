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溫網》謝淑薇女雙首戰英國地主手下敗將 可望邁出衛冕第一步

2024/06/28 20:43

謝淑薇（左）。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽7月1日點燃會內賽戰火，64席的女子雙打籤表出爐，我國共3組人馬參戰，其中4度草地大滿貫封后的謝淑薇志在衛冕，首輪遭遇手下敗將的英國地主外卡，可望輕鬆過關。

謝淑薇回到全英草地俱樂部，再度攜手比利時女雙球后梅騰絲（Elise Mertens），「台比聯軍」2021年就曾溫網封后，如今以頭號種子之姿捲土重來，強大競爭力依舊是各界看好的熱門，首輪對手則為東道主老冤家巴妮特（Alicia Barnett）／克莉絲蒂（Freya Christie），6月17日伯明罕首輪交手，經驗豐富的小薇人馬曾挾2個6：1大勝，如今再相逢穩居上風。

擅長綠茵作戰的謝淑薇，2013、2019、2021、2023年曾在溫網女雙4度掄元，其中2019年和去年的捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）已經退休，目前「台灣一姊」仍保有草地大滿貫女雙18連勝紀錄。

詹皓晴／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）為女雙12種子，初登場面對美國組合克魯格（Ashlyn Krueger）／史蒂芬絲（Sloane Stephens）；同樣在下半籤表的吳芳嫺／日本二宮真琴首度合作，遭遇另組美國對手芭普蒂絲特（Hailey Baptiste）／柏克絲（Alicia Parks），各自爭取開胡挺進32強。

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