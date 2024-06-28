NBA》冠軍賽追平柯瑞、雷槍史詩紀錄！ 小哈德威被獨行俠賣掉了

小哈德威被獨行俠賣給活塞。（資料照）

〔 體育中心／綜合報導 〕本季打進總冠軍賽的獨行俠發動交易，將食之無味的射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.）以及選秀籤送給活塞，換得24歲前鋒葛林姆斯（Quentin Grimes）。

根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，獨行俠送出2025年原本屬於暴龍的二輪籤，加上2張2028年的第二輪選秀籤，以及小哈德威送往活塞，換來曾在尼克打出單季11.3分的葛林姆斯。

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小哈德威雖然最近幾年都是一名穩定的三分射手，不過他的表現始終配不上他4年7500萬美元的合約身價，在今年季後賽他的表現更是一塌糊塗，14場出賽平均只有12.7分鐘，拿下4.4分，比例行賽的14.4分足足少了10分。

雖然小哈德威季後賽表現不佳，但今年他卻在總冠軍賽G4球隊大幅領先的垃圾時間締造紀錄，成為柯瑞（Stephen Curry）、艾倫（Ray Allen）之後，史上第3位在總決賽單節轟進5顆三分球球員，也是獨行俠隊史首位在季後賽第四節轟進5顆三分球的男人。

活塞透過交易填上薪資空間，並換得未來選秀籤當作報酬，而達拉斯不僅用選秀籤來擺脫小哈德威尾大不掉的合約，還換來有著不俗防守功力與待開發潛力，曾在尼克擔任主戰先發的葛林姆斯。

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