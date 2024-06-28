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美洲盃》巴拉圭vs巴西 森巴軍團猛攻求開胡

2024/06/28 23:11

維尼修斯。（資料照）

比賽時間：06/29 09：00 〔D組〕巴拉圭vs巴西

身為美洲國家強權的巴西，在第一場比賽遇到實力較弱的哥斯大黎加最終以0：0拿下一分積分，留下11次射門以及74%的控球率的紀錄，不得不說整場以數據來看簡直是輾壓，卻無法掌握射門機會。不過陣中擁有西甲巴塞隆納和皇家馬德里三位前鋒包含維尼修斯（Vinícius Júnior）、戈斯（Rodrygo）和貝洛利（Raphinha），中場和後衛陣容也十分完善，由利物浦的門將貝克爾（Alisson Becker）把關，整體球員實力堅強，面對第一場無法取勝，相信本場會做出迅速且有效的調整。

巴拉圭在上一場比賽以1：2輸球，但依舊靠著效力布萊頓的恩斯素（Julio Enciso）打入一個進球，陣中較為知名的另外球員是米格爾（Miguel Almirón）效力於紐卡索聯，在第一場比賽中表現還不會差距太大，反倒是在掌握球權以及有效傳球上表現不及對手，而今須面對實力堅強的巴西，可以說是凶多吉少。

在2021年的巴西於決賽0：1不敵阿根廷，本屆勢必討回顏面。而巴西和巴拉圭在南美洲對戰多次，近幾年來兩次戰果巴西分別以4：0和2：0勝出，在近期四次的對戰中巴西拿下3勝1平，歷史交手紀錄還算是佔有優勢。

從雙方六月份的友誼賽看起來，也可以看巴拉圭在進攻端上表現比較不理想，面對到有強悍進攻實力的巴西，肯定會是場苦戰，且巴西在第一場無法拿下積分，若想繼續往下走進淘汰賽，這場戰意十足的情況下，勢必奪回三分積分。（特約作者：布萊恩小宇）

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