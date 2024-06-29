田徑》「台灣最速男」楊俊瀚衝本季最佳奪銀 重返巴黎奧運參賽名單

「台灣最速男」楊俊瀚（右2）在通向奧運絲路賽男子200公尺決賽跑出本季最佳20秒46摘銀，巴黎奧運積分有收穫，只是想連兩屆登上五環殿堂還得再等等。（前勁國際運動提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚在烏茲別克登場的通向奧運絲路賽（Silk Road to Paris），男子200公尺決賽跑出本季最佳20秒46摘下銀牌，也為巴黎奧運積分再進帳1199分，預料積分排名將重新進入安全名單，只是想前進巴黎奧運還得看其他選手的成績。

巴黎奧運男子200公尺共取48位參賽，楊俊瀚在賽前的巴黎奧運積分為1190分名列51名，距離安全名單48名還有3分差距。

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楊俊瀚這次遠赴烏茲別克就是要為巴黎奧運資格進行衝刺，他預賽有不錯的發揮，以20秒75分組第1晉級，決賽更衝出20秒46，締造本季最佳，比較可惜差金牌得主沙烏地阿拉伯的阿塔飛（Abdulaziz Atafi）0.01秒，無緣金牌。

楊俊瀚表示，「這次比賽是整合澳洲、東京、台灣公開賽的成果，然後預賽、決賽都有不錯的發揮，雖然氣候、飲食對我比較陌生，但就是盡量克服，整體來說是個非常不錯的經驗。」

通向奧運絲路賽屬奧運C級賽事，楊俊瀚成績能獲1149分加上銀牌50分，共斬獲1199分，他奧運積分將升至1204分，排名也會上升至42名。

巴黎奧運田徑參賽名單除了達標外，另一途徑是看選手的積分排名，截止日期為6月30日，近兩天世界各國有不少比賽會進行，楊俊瀚雖暫時重回安全名單，但還是得再看其他選手成績，才能決定他能否連兩屆登上五環殿堂。

「台灣最速男」楊俊瀚（右2）在通向奧運絲路賽男子200公尺決賽跑出本季最佳20秒46摘銀，巴黎奧運積分有收穫，只是想連兩屆登上五環殿堂還得再等等。（前勁國際運動提供）

「台灣最速男」楊俊瀚（右2）在通向奧運絲路賽男子200公尺決賽跑出本季最佳20秒46摘銀，巴黎奧運積分有收穫，只是想連兩屆登上五環殿堂還得再等等。（前勁國際運動提供）

「台灣最速男」楊俊瀚（右2）在通向奧運絲路賽男子200公尺決賽跑出本季最佳20秒46摘銀，巴黎奧運積分有收穫，只是想連兩屆登上五環殿堂還得再等等。（前勁國際運動提供）

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