歐洲盃》德國vs丹麥16強淘汰賽 德小分勝或延長賽出線

德國。（資料照）

比賽時間：06/30 03：00 〔16強淘汰賽〕德國vs丹麥

這兩支球隊過去的五次交手中，三次戰成平手，德國隊贏下一場，丹麥隊贏下一場。兩隊最後一次交手是在2021年6月的友誼賽，當時比賽結果為1：1平局。

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德國

以A組的小組第一名出線，是當屆賽事進球數最多的球隊，戰術上偏好主動控球，在進攻次數上，往往會高於對手。

陣中的焦點球星：當今足壇最強的中場之一克羅斯（Toni Kroos）、拜仁慕尼黑的鋒線球星穆夏拉（Jamal Musiala）、兵工廠的進攻好手哈費爾茨（Kai Havertz）、效力於巴塞隆納的德國隊長京多安（İlkay Gündoğan）。

德國隊在小組賽最後一場比賽中，險些敗給瑞士，直到傷停補時階段才扳平比分。這一結果，讓原先充滿信心的德國隊球迷，對其爭冠實力產生了不少的疑慮。

丹麥

以C組的小組第二名出線，丹麥在小組賽的三戰全部戰和，戰術上比較平衡，是一支善於控球、攻防一體且有著良好紀律性的球隊。

陣中的焦點球星：效力於曼聯的鋒線明星霍伊倫德（Rasmus Højlund）和同效力於曼聯的中場好手埃里克森（Christian Eriksen），以及效力於巴塞隆納的後衛克里斯滕森（Andreas Christensen）。

丹麥上屆歐洲盃賽事，在準決賽1：2於延長賽輸給了英格蘭。而本屆丹麥隊的陣容，其實並不比上屆賽事差，所以本場比賽是存在以下克上可能性的。

賽果預測

本場比賽德國隊是外界普遍看好的一方，但丹麥隊也並非弱旅，所以其實不太可能會出現丹麥單方面被打爆的情況。筆者認為正賽階段雙方會以小比分和局收場，而加時賽則會由德國隊勝出。（特約作者：Sean）

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