足球》公開抨擊牙買加足協不專業 貝利拒隨雷鬼男孩征戰美洲盃

牙買加邊鋒貝利。（路透）

披上國家隊戰袍或許是許多足球員從小的夢想，但牙買加邊鋒貝利（Leon Bailey）今夏主動拒絕徵召的聲明，以及對牙買加足協的公開批評，都讓雷鬼男孩（Reggae Boyz）隊內氣氛蒙上陰影。

目前效力於英超球隊阿斯頓維拉的貝利（Leon Bailey），過去曾為牙買加出賽28場比賽，並貢獻5顆進球。即便如此，貝利（Leon Bailey）自青少年時期便對牙買加足協累積許多不滿，今年更直接在網路媒體平台上公開批評。「協會的作為非常不專業，他們有時會在你要搭機的前一晚、將近半夜時才傳給你航班資訊。而我從英國飛回牙買加的旅程，他們會安排需要轉機多達三次的離譜航班。」

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貝利（Leon Bailey）強調，牙買加足協除了無法安排出合適的行程之外，更長年積欠球員薪資，甚至無法提供國家隊球員應有的訓練資源與環境。「除了自費處理來回航班之外，訓練場上經常沒有球員需要的設備。」貝利（Leon Bailey）在訪問中說：「有時你只會拿到一件上衣，褲子需要自理。有時你到比賽場地才發現協會給的球衣是女生的尺寸，這一切都很荒謬也讓我無法理解。」

即便貝利（Leon Bailey）已主動表示不願接受牙買加的美洲盃徵召，但他的名字仍出現在牙買加足協遞交的26人名單中。這一舉讓貝利（Leon Bailey）和其經紀人相當不滿，不僅再次發表不會隨隊出戰美洲盃的聲明，也呼籲足協給予球員應有的尊重。

對此，牙買加總教練霍爾格利姆森（Heimir Hallgrímsson）表示，因應美洲盃多開放3人名額，才會將貝利（Leon Bailey）以及身上有傷的布萊克（Andre Blake）納入名單，希望能藉此為球隊增添經驗，而非真的要他們上場。不過針對貝利（Leon Bailey）公開拒絕徵召的作為，牙買加足協也提出要將其禁賽，近期將不再讓貝利（Leon Bailey）參與雷鬼男孩的賽事。（特約作者：蔡宜瑾）

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