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歐洲盃》烏克蘭小組賽出局 和台灣隊在棒球經典賽相同命運

2024/06/29 07:12

烏克蘭。（資料照）

本屆歐洲盃小組賽階段正式結束時出現了一個值得一提的情況，那就是本屆由羅馬尼亞、比利時、斯洛伐克和烏克蘭等四隊組成的E組，最後的戰況竟然是全部都一勝一和一負積分四分，不過再看到淨勝球就沒懸念是-2分的烏克蘭隊墊底，最後成了該組唯一小組賽出局的球隊。

對烏克蘭隊來說也是很可惜，這不禁讓人想到去年棒球經典賽的台灣隊跟其他所有的對手都是2勝2敗，卻因為失分率的關係墊底，當時其實不少國外評論都說台灣隊運氣很差，賽制規則剛好就要比到一個我們剛好最差的部份，如果是比得分率台灣隊反而第一。

這邊想特別提到雖然一個是棒球比賽一個是足球比賽本來就不同，但畢竟都是小組賽制，足球賽卻一直都是反過來比得分率誰比較高而排在前面，這也是為什麼該屆E組最後羅馬尼亞和比利時兩隊淨勝球都是+1分卻由羅馬尼亞隊拿下第一的原因，羅馬尼亞隊三場比賽中進了四球，比利時隊則只有兩球。

而這邊再舉另一個更悲情的案例來自1994年世界盃的挪威隊，當年也是在E組，挪威隊與墨西哥、愛爾蘭和義大利等三隊也都是一勝一和一負，而且四隊的淨勝球還全部都剛好是0，最後就因為挪威隊三場比賽只進一球是四隊中最少而悲情出局，堪稱去年經典賽台灣隊的反例！因為如果比失分率挪威隊反而會是當年該組第一，相反的結果但一樣的命運，只能說是命！比賽訂的規則就是剛好分別不利於去年的台灣隊和當年挪威隊。

最後另外想提到，1994年世界盃E組最後小勝過挪威隊排第三名的義大利隊，還驚險的在當年六支小組第三中搶前四名晉級十六強賽制中，剛好就排在第四名吊車尾晉級，但進入淘汰賽後由巴吉歐（Roberto Baggio）大顯神威帶領下一路殺進決賽，雖然最後屈居亞軍但也驗證了只要進入淘汰賽後什麼都有可能，就算小組賽時差點出局又如何，接下來的比賽隊每一隊來說都是重新開始，就讓我們期待進入淘汰賽還會有甚麼精彩比賽吧！（特約作者：Nickwen）

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