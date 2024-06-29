溫網》籤運超硬！球后史薇泰克首輪又強碰前大滿貫冠軍

史薇泰克。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽7月1日開打，波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）籤運超硬，女單首輪又強碰前大滿貫冠軍的美國非種子凱寧（Sofia Kenin），加上晉級路上強敵環伺，這對草地仍待突破的頭號種子來說，無疑是重重考驗。

溫網128席女單籤表出爐，史薇泰克雖是奪冠熱門人選之一，但氣勢與行情不如先前4度封后的法國公開賽，畢竟「紅土女王」近來19連勝，全都在球速偏慢的紅土拿下，本季尚未參與節奏加快的草地暖身。儘管史薇泰克拿過2018年溫網青少女冠軍，轉戰職業後全英俱樂部仍是四大滿貫罩門，僅2023年首闖8強，能否在最不拿手的綠茵賽場更上層樓？備受各界矚目。

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史薇泰克對戰2020年澳洲公開賽冠軍凱寧，取得2勝0負領先，分別在2020年法網紅土和今年初澳網硬地，如今則是雙姝首度草地交鋒，當今球后得警愓的是，同樣名氣響亮的美國第2種子高芙（Coco Gauff），去年就在溫網首輪被大爆冷門，歷經3盤苦戰慘遭凱寧淘汰。

此外，史薇泰克本屆邁向溫網金盃途中，假想敵還包括第3輪可能強碰的德國老將柯珀（Angelique Kerber）、第4輪的拉脫維亞好手歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）、8強的捷克第6種子衛冕者萬卓索娃（Marketa Vondrousova），以及4強的哈薩克第4種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）等。

凱寧。（資料照）

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