MLB》「一刀流大谷」完全不能被低估 大聯盟官網點出鬼神數據

大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平把「投打二刀流」推向史詩級的境界，成為超越「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後的男人。大聯盟官網撰文指出，「一刀流」大谷完全被外界所低估了，表現超乎預料。

大谷翔平因為去年動過右手肘手術，本季只能專職擔任打者，他不僅保持與去年一樣的打擊表現，更有可能打出生涯最佳打擊成績，大谷目前的OPS+194（標準化進攻指數）是生涯單季新高，追平前MVP重砲手貝林傑（Cody Bellinger）所保持的道奇隊史紀錄，這是自1958年道奇搬來洛杉磯以來，隊史打者上半季最佳OPS+。

請繼續往下閱讀...

大谷的本季強擊球比例（Hard-hit Rate）從54％提升至61％，被三振率則是從24％降至20％，前82場繳出25轟和16次盜壘，有機會挑戰史無前例的50轟、30盜偉業。

大谷翔平本季再度化身「六月狂谷」，單月強擊球比例高達68％，這項數據在歷史排名並列史上第4，他曾在2021年6月創下單月強擊球比例69％的紀錄，並列史上第2。

另外，大谷翔平對戰非速球的長打率為0.544，對戰速球的長打率高達0.650，變化球則是0.692，這樣的組合在高居大聯盟之冠，比洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和索托（Juan Soto）還要來得高。

大谷翔平本季目標除了打進季後賽爭冠之外，如今將要挑戰打擊三冠王的壯舉，過去57年以來只有老虎傳奇球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）在2012年挑戰成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法