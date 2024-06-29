排球》父親遭槍殺時僅18個月大 NFL已逝球星之女選「21」號有洋蔥

潔姬選擇「21」號致敬已逝父親。（取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕北卡羅來納大學排球隊大一新生潔姬．泰勒（Jackie Taylor）宣布，自已將穿著「21」號球衣，而這個號碼對她來說意義重大，因為這正是她的已逝父親，前NFL華盛頓紅人（現華盛頓司令）球星泰勒（Sean Taylor）的背號。

泰勒於2004年進入NFL，新人球季還穿「36」號的他，在隔年就穿為人熟知的「21」號，而泰勒在2006年球季展露頭角，主打安全衛的他，在2006年與2007年賽季都入選職業盃。然而時年24歲的他才正要發光發熱，卻在2007年11月底遭到入室搶劫槍殺，當時他的女兒潔姬才18個月大。

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自泰勒去世以來，華盛頓司令就沒有任何球員再披上「21」號戰袍，也算是變相退役這件球衣，直到2021年，司令決定將「21」號球衣正式退役，已紀念泰勒。如今他的女兒潔姬將自己的球衣號碼選為「21」號，延續並傳承她父親遺留下來的意志與精神。潔姬高中時期的號碼為「1」號與「21」號，其中1號是泰勒高中時期的背號。

身高185公分的潔姬主打攔中，被《MaxPreps》系統評為佛羅里達州排名第3的大一新生。北卡羅來納大學總教肖爾（Mike Schall）對潔姬讚譽有加，「她是位出色的運動員，非常努力投入訓練，我們的教練團觀察她的練習與比賽，她總是致力於成為場上最好的球員與隊友。」

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