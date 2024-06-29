晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

排球》父親遭槍殺時僅18個月大 NFL已逝球星之女選「21」號有洋蔥

2024/06/29 09:03

潔姬選擇「21」號致敬已逝父親。（取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕北卡羅來納大學排球隊大一新生潔姬．泰勒（Jackie Taylor）宣布，自已將穿著「21」號球衣，而這個號碼對她來說意義重大，因為這正是她的已逝父親，前NFL華盛頓紅人（現華盛頓司令）球星泰勒（Sean Taylor）的背號。

泰勒於2004年進入NFL，新人球季還穿「36」號的他，在隔年就穿為人熟知的「21」號，而泰勒在2006年球季展露頭角，主打安全衛的他，在2006年與2007年賽季都入選職業盃。然而時年24歲的他才正要發光發熱，卻在2007年11月底遭到入室搶劫槍殺，當時他的女兒潔姬才18個月大。

自泰勒去世以來，華盛頓司令就沒有任何球員再披上「21」號戰袍，也算是變相退役這件球衣，直到2021年，司令決定將「21」號球衣正式退役，已紀念泰勒。如今他的女兒潔姬將自己的球衣號碼選為「21」號，延續並傳承她父親遺留下來的意志與精神。潔姬高中時期的號碼為「1」號與「21」號，其中1號是泰勒高中時期的背號。

身高185公分的潔姬主打攔中，被《MaxPreps》系統評為佛羅里達州排名第3的大一新生。北卡羅來納大學總教肖爾（Mike Schall）對潔姬讚譽有加，「她是位出色的運動員，非常努力投入訓練，我們的教練團觀察她的練習與比賽，她總是致力於成為場上最好的球員與隊友。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。