NBA》與父親詹皇共同創造歷史！ 布朗尼確定身披9號紫金戰袍

布朗尼。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊在結束今年選秀後，今天也正式宣布新秀球衣背號，最受矚目的布朗尼（Bronny James）確定將在下賽季穿上9號戰袍，球衣背面也將印上小詹姆斯（James Jr.）。

昨日NBA選秀中，球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼在第二輪第55順位被湖人選中，之前在塞拉峽谷高中（Sierra Canyon）與南加大（USC）的他曾穿過0號及6號的球衣，不過6號為了紀念已故傳奇球星羅素（Bill Russell），NBA已經禁止球員再選擇這個號碼。

請繼續往下閱讀...

湖人隊9號曾被范艾克索（Nick Van Exel）、巴恩斯（Matt Barnes）、朗度（Rajon Rondo）等知名球星穿過，如今將換做新一代的球員披掛上陣；另外，湖人首輪新秀柯奈特（Dalton Knecht）則選擇了4號球衣。

Number Nine: Bronny James. pic.twitter.com/I91YjMEXAZ — Los Angeles Lakers （@Lakers） June 28, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法