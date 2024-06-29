奧運男籃》勇士不放人 威金斯無緣巴黎奧運

勇士傳出不讓威金斯打奧運。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）今年休賽季陷入交易謠言中，而今消息指出，由於勇士不希望他打奧運增加受傷風險、進而影響交易價值，因此不放行威金斯代表加拿大打巴黎奧運。

根據加拿大籃球記者史密斯（Doug Smith）消息，威金斯已經不在加拿大男籃的計畫之中，本來威金斯有列入奧運20人大名單中，不過現傳出勇士怕他受傷，因此不願讓威金斯參加今年奧運。

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威金斯上次代表加拿大國家隊出賽，是2020年奧運資格賽，該屆比賽打了3場，他貢獻21.7分6籃板2.3助攻，不過加拿大最終未能取得東京奧運門票。

加拿大去年世界盃獲得第3名，因此提前取得巴黎奧運門票，本屆20人名單眾星雲集，包含吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、穆雷（Jamal Murray）、布魯克斯（Dillon Brooks）、鋒歐利尼克（Kelly Olynyk）等人，總計有12位NBA現役球員，另外今年第9順位被灰熊選走的「小姚明」周志豪，也有在名單內。

作為勇士2022年奪冠的主力球員，威金斯上賽季面臨大低潮，場均出賽27分鐘，僅拿13.2分為生涯新低，目前威金斯合約還有兩年，2026至2027賽季為3020萬美元的球員選項。

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