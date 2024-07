MLB》超越控球大師！歷史三振榜緊咬韋蘭德 薛哲遭金鶯砲轟吞首敗

遊騎兵三屆塞揚名投薛哲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵三屆塞揚名投薛哲(Max Scherzer)今天對戰美聯東區龍頭金鶯,主投5.1局飆4K失2分,可惜球隊火力欠佳,終場以1:2一分落敗,苦吞5連敗,薛哲也拿到本季首敗。

39歲的薛哲和A.蘇亞雷斯(Albert Suarez)前3局形成投手戰,互不讓對手越雷池一步,未料金鶯在4局下率先突破薛哲封鎖,考瑟(Colton Cowser)敲出右外野陽春砲,助隊先馳得點,這是金鶯今年6月團隊的第58轟,追平隊史自1987年5月所創下的單月最多全壘打紀錄。韓德森(Gunnar Henderson)則在第5局適時敲安打回第2分。

薛哲此役先發5.1局用77球,被敲4安失2分,另有4次三振和2次保送,防禦率為1.74。薛哲生涯三振數累積3375K,超越名人堂球星「瘋狗」梅達斯(Greg Maddux),並列史上三振榜第11名,排名第10的是現役太空人41歲塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)的3393K,目前因脖子不適進入傷兵名單,薛哲本季有機會超車。

遊騎兵直到7局上才靠著滿壘保送追回1分,此役全場僅出現4支零星安打,終場以1:2不敵金鶯。A.蘇亞雷斯繳出6局無失分的優質先發,勇奪本季第4勝,36歲明星終結者「金寶」金布瑞(Craig Kimbrel)則是收下本季第18場救援成功。

