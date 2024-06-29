MLB》超越控球大師！歷史三振榜緊咬韋蘭德 薛哲遭金鶯砲轟吞首敗

遊騎兵三屆塞揚名投薛哲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）今天對戰美聯東區龍頭金鶯，主投5.1局飆4K失2分，可惜球隊火力欠佳，終場以1：2一分落敗，苦吞5連敗，薛哲也拿到本季首敗。

39歲的薛哲和A.蘇亞雷斯（Albert Suarez）前3局形成投手戰，互不讓對手越雷池一步，未料金鶯在4局下率先突破薛哲封鎖，考瑟（Colton Cowser）敲出右外野陽春砲，助隊先馳得點，這是金鶯今年6月團隊的第58轟，追平隊史自1987年5月所創下的單月最多全壘打紀錄。韓德森（Gunnar Henderson）則在第5局適時敲安打回第2分。

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薛哲此役先發5.1局用77球，被敲4安失2分，另有4次三振和2次保送，防禦率為1.74。薛哲生涯三振數累積3375K，超越名人堂球星「瘋狗」梅達斯（Greg Maddux），並列史上三振榜第11名，排名第10的是現役太空人41歲塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）的3393K，目前因脖子不適進入傷兵名單，薛哲本季有機會超車。

遊騎兵直到7局上才靠著滿壘保送追回1分，此役全場僅出現4支零星安打，終場以1：2不敵金鶯。A.蘇亞雷斯繳出6局無失分的優質先發，勇奪本季第4勝，36歲明星終結者「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）則是收下本季第18場救援成功。

遊騎兵三屆塞揚名投薛哲。（今日美國）

With his 3,372nd career K, Max Scherzer passes Greg Maddux for 11th on the all-time strikeout list! pic.twitter.com/5HP2Psm32b — MLB （@MLB） June 28, 2024

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