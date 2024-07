MLB》道奇球僮空手奪速球成救命恩人 大谷翔平盛讚：我的英雄！

大谷翔平。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平日前在休息區發生一段驚險插曲,有一記高速界外球朝道奇休息室飛去,差點砸中大谷,所幸球僮身手不凡及時空手接住,成為大谷「救命恩人」的影片上傳網路引發熱議,大谷也在個人社群網站上稱讚他是「我的英雄」。

保護大谷翔平的是38歲球僮赫雷拉(Javier Herrera),影片爆紅後今天接受媒體訪問,回憶起當下那個瞬間,他坦言只是在做自己的工作罷了,很清楚看到球快速朝休息室飛來,但自己能抓住它,也忘記當時手痛不痛,之後有朋友把影片傳給他看,他看了大概100遍,「我很開心,而且大谷也有跟我說謝謝。」

對於被問及大谷是否有送保時捷或禮物表達感謝時,赫雷拉笑說沒有。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)對此也表示,球隊必須要和他續約並且加薪。大谷翔平也在個人社群網站的限時動態放上赫雷拉受訪的影片,並寫道:「MY HERO !!!(我的英雄)」。

Give that kid a raise. He just saved Shohei Ohtani’s life.



pic.twitter.com/WTrYr1FdmW