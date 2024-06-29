MLB》道奇球僮空手奪速球成救命恩人 大谷翔平盛讚：我的英雄！

大谷翔平。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平日前在休息區發生一段驚險插曲，有一記高速界外球朝道奇休息室飛去，差點砸中大谷，所幸球僮身手不凡及時空手接住，成為大谷「救命恩人」的影片上傳網路引發熱議，大谷也在個人社群網站上稱讚他是「我的英雄」。

保護大谷翔平的是38歲球僮赫雷拉（Javier Herrera），影片爆紅後今天接受媒體訪問，回憶起當下那個瞬間，他坦言只是在做自己的工作罷了，很清楚看到球快速朝休息室飛來，但自己能抓住它，也忘記當時手痛不痛，之後有朋友把影片傳給他看，他看了大概100遍，「我很開心，而且大谷也有跟我說謝謝。」

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對於被問及大谷是否有送保時捷或禮物表達感謝時，赫雷拉笑說沒有。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此也表示，球隊必須要和他續約並且加薪。大谷翔平也在個人社群網站的限時動態放上赫雷拉受訪的影片，並寫道：「MY HERO !!!（我的英雄）」。

Give that kid a raise. He just saved Shohei Ohtani’s life.



pic.twitter.com/WTrYr1FdmW — Ben Verlander （@BenVerlander） June 27, 2024

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