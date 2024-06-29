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MLB》索托關鍵逆轉3分砲棒打菊池雄星！洋基16：5打爆藍鳥止4連敗

2024/06/29 10:19

索托。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕賽前近8戰狂吞7敗的洋基今續戰藍鳥，洋基5局打完又陷入落後，但索托（Juan Soto）在關鍵時刻挺身而出，敲出一發逆轉3分砲，也帶起洋基攻勢，全場狂掃18支安打，終場條紋軍以16：5打爆藍鳥，中止近期4連敗。

藍鳥開賽就靠著史普林格（George Springer）適時安打先馳得點，4局上洋基靠著J.D.戴維斯（J.D. Davis）內野滾地球追平，但藍鳥5局下靠著單局2安、1次四壞保送與2次觸身球再添2分，取得3：1領先。

不過6局上，洋基開局就接連敲出2安，接著索托鎖定藍鳥日籍左投菊池雄星的95.4英哩內角速球，擊出右外野方向3分砲，本季第20轟出爐，一棒將比分逆轉為4：3。而索托的全壘打也喚醒洋基打線，該局再靠J.D.戴維斯二壘安打與托瑞斯（Gleyber Torres）全壘打，一共灌進6分。

藍鳥後續又藉由凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的全壘打追近至2分差，但洋基8局上又靠維杜戈（Alex Verdugo）與拉梅修（DJ LeMahieu）又敲出二壘安打進帳2分，9局賈吉（Aaron Judge）也在滿壘敲安帶起攻勢，洋基單局又狂灌7分，奠定勝基。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Storman）主投4.1局被敲5安，送出3K與3次保送失掉3分；藍鳥先發投手菊池雄星主投5局被敲4安，包含索托的3分砲失掉4分，送出7次三振與1保送，吞下本季第8敗。

索托今4打數2安打包含1轟，選到1保送，貢獻3分打點；賈吉5打數3安打，貢獻2分打點，埋伏在第9棒的瓊斯（Jahmai Jones ）也3安猛賞。另外，沃爾普（Anthony Volpe）、托瑞斯與維杜戈都有雙安演出，托瑞斯更貢獻3分打點。

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