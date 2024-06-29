MLB》希瑞雙響砲轟垮國民 狄亞茲刷新光芒連續安打場次

希瑞單場兩發陽春砲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在主場與國民展開三連戰第一戰，首戰光芒在先發投手艾夫林（Zach Eflin）6局好投壓制下，加上希瑞（Jose Siri）單場雙響砲，以3：1收下系列賽第一場比賽勝利。

光芒對國民首戰推出艾夫林先發，本場艾夫林主投6局送出6次三振，僅被擊出4支安打沒有失分，成功封鎖國民打線。

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打擊方面，希瑞先是在2局下敲出405英尺的陽春砲，幫助球隊先馳得點，3局下佩瑞德茲（Isaac Paredes）適時安打再添1分， 6局下希瑞第一個上來打擊又開轟，讓艾夫林帶著3分領先退場。

艾夫林下場後，光芒牛棚接力完成比賽，凱利（Kevin Kelly）、亞當（Jason Adam）、終結者費班克斯（Pete Fairbanks）3人各負責一局投球任務，其中只有凱利在7局上丟掉一分，終場光芒就以2分之差贏球。

本場狄亞茲（Yandy Díaz）4打數1安打，連續安打場次推進到20場，超越2009年巴雷特（Jason Bartlett）的隊史紀錄，值得一提的是，過去大聯盟僅有光芒未曾出現球員至少連續20場安打，而今狄亞茲達標，幫助球隊刷掉了這個尷尬的紀錄。

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