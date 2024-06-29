奧運男籃》超年輕！17歲下賽季狀元熱門獲選進美國奧運靶子隊

佛拉格。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年即將進入籃球名門杜克大學就讀的2025狀元熱門佛拉格（Cooper Flagg）近期獲進入美國奧運靶子隊機會，他也將與美國奧運男籃一票球星一同練習與比賽。

佛拉格是本屆隊內唯一大學生，上次有大學球員進入靶子隊已要追溯到2013年的史馬特（Marcus Smart），而這次佛拉格的隊友包含去年選秀榜眼米勒（Brandon Miller）、探花史密斯（Jabari Smith Jr.）、綠衫軍後衛理查德（Payton Pritchard）等多名NBA的年輕潛力好手，此球隊也將由魔術隊教練莫斯利（Jamahl Mosley）帶領執教。

請繼續往下閱讀...

佛拉格是被評為五星高中生，也被預測為明年選秀狀元的熱門人選，他曾為美國隊拿下U17世界盃金牌、並在今年賽季獲選麥當勞高中全明星賽，場均16.5分、7.5籃板、3.8助攻、2.7火鍋帶領自家球隊打出了33勝0敗的主宰性成績，也成功收下 Chipotle全國冠軍。

以下為本屆美國奧運靶子隊名單：

佛拉格 （杜克大學）

杜倫 （Jalen Duren）（底特律活塞）

蓋勒威（Langston Galloway）（自由球員）

海耶斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis）（土耳其聯賽費內巴切）

傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）（金州勇士）

小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）（邁阿密熱火）

米勒（夏洛特黃蜂）

墨菲（Trey Murphy III）（紐澳良鵜鶘）

K.穆雷（Keegan Murray）（沙加緬度國王）

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）（金州勇士）

M.波特（Micah Potter）（猶他爵士）

理查德（波士頓塞爾提克）

小史密斯（休士頓火箭）

蘇格斯（Jalen Suggs）（奧蘭多魔術）

阿門·湯普森（Amen Thompson）（休士頓火箭）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法