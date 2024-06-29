誰說汙泥滿身的不算英雄！高捷歌神站長為國際足球賽獻「聲」

高捷歌神站長林忠明為國際足球賽發聲。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2024 福爾摩沙國際7人制足球錦標賽、7/3至7/7在高雄登場!高捷歌神站長林忠明特地為足球賽獻「聲」宣傳，並鼓勵大家搭乘高雄捷運去看超熱血的足球賽。

足球賽主辦方說明，為打造台灣做為未來東亞國際青少年足球國際賽事交流中心，柏文集團首創國內第一個國際青少年足球盃賽。

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比賽將邀請來自西班牙、英國、日本、馬來西亞、泰國及亞洲各地區最好的俱樂部青訓隊伍來台同場競技，打造東亞最盛大的國際足球盃賽；並讓台灣足球俱樂部有機會和國際強隊交手，增進自身實力，增強與國際球隊交流，搭配電視轉播，進一步擴大賽事影響力並推廣足球運動。

賽事場館為「高雄國家體育場」、「高雄市立楠梓足球場」及「高雄大學」3處，歡迎球迷朋友多多利用大眾運輸工具前往觀賽。

高捷歌神站長林忠明特地為足球賽獻「聲」宣傳，他開場即以孤勇者（林奕迅歌曲）歌詞「誰說汙泥滿身的不算英雄」破題，形容足球賽的熱血，強調足球賽一定要辦在高雄有三個理由。

首先是比賽場地有便利的大眾運輸系統，第二是高雄有世界級的比賽場地，第三最重要，是高雄有熱情的球迷與觀眾，歡迎大家作伙來看比賽。

2024 福爾摩沙國際7人制足球錦標賽、7/3至7/7在高雄登場!（翻攝官網）

2024 福爾摩沙國際7人制足球錦標賽、7/3至7/7在高雄登場!（翻攝官網）

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