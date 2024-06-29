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MLB》贏球好開心！大都會老將賽後獻唱全新單曲嗨翻全場（影音）

2024/06/29 11:35

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會打線今天扛出3發全壘打，以7：2擊敗太空人，收下近期4連勝，也斬斷太空人的7連勝。而賽後大都會老將鷹俠（José Iglesias）更是直接在自家主場辦起演唱會，用自己最新發行的單曲《OMG》嗨翻現場。

大都會今靠著泰勒（Tyrone Taylor）、阿隆索（Pete Alonso）與麥克尼爾（Jeff McNeil）的3支全壘打轟垮太空人，太空人先發投手布藍柯主投5.2局被敲6安就有3轟，失掉6分有3分責失，投出5次三振與3次保送，吞下本季第3敗。

大都會34歲老將鷹俠今在比賽後段上場代打，1打數沒有敲安。不過賽後，近日以藝名「Candelita」發行新單曲《OMG》的鷹俠，在現場直接開啟演唱會，也嗨翻隊友和花旗球場裡的所有球迷。

鷹俠休季與大都會簽下小聯盟合約，5月底升上大聯盟，他也將這首歌當成自己的出場音樂，同時也向隊友們介紹這首歌。其實在昨天大都會舉辦的活動中，鷹俠就在隊友面前進行現場演唱，而大都會的球員們也都相當捧場。

「我們一直在唱這首歌，最近不停在哼著這首歌！」大都會牛棚投手奧塔維諾（Adam Ottavino）表示，「這首絕對是休息室裡面最火紅的歌曲。」鷹俠自己也表示，很感謝隊友都很支持他，球迷也很喜歡，且球隊正處於連勝狀態，一切都讓他感到很開心。

鷹俠賽後演唱自己新發行的單曲。（法新社）

鷹俠賽後演唱自己新發行的單曲。（法新社）

鷹俠賽後演唱自己新發行的單曲。（法新社）

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