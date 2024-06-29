NBA》快艇4巨頭面臨解體 美媒爆魏少計畫離隊

魏斯布魯克今夏可能不執行球員選項離開快艇。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇4巨頭面臨解體危機，目前除了盛傳「PG」喬治（Paul George）會成為自由球員離隊外，又傳出魏斯布魯克（Russell Westbrook）也會在今年休賽季選擇與快艇分道揚鑣。

快艇隨隊記者阿札利（Tomer Azarly）爆料指出，魏斯布魯克計畫在今夏離開快艇，主因是希望找到給他更多上場時間以及機會的球隊。

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阿札利補充說，快艇同時瞄準保羅（Chris Paul）、羅利（Kyle Lowry）兩位有經驗的控球，一旦成功勢必會壓縮到魏斯布魯克在球隊的發揮空間。魏斯布魯克之前與快艇簽下2年合約，下賽季擁有約400萬美元球員選擇權，而今「魏少」很有可能選擇不執行，另尋其他機會。

魏斯布魯克於2022至2023賽季季中加入快艇，上賽季是他第一個完整的快艇賽季，不過季初球隊交易來哈登（James Harden），兩人球風不合的問題再度浮上檯面，最終魏斯布魯克接受教練團安排，改為替補身分出賽。

上季魏斯布魯克共打了68場，其中11場先發，留下平均11.1分5籃板4.5助攻的成績，而快艇則在季後賽第一輪就敗給獨行俠出局。

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