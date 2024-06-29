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NBA》名記者爆K湯與勇士緣分已盡 西部兩大強權有興趣

2024/06/29 11:51

聯盟內部人士預期湯普森不會留在勇士。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）與球隊續約協商陷入僵局，盛傳這位冠軍班底今夏將會求去，而今美國媒體指出，湯普森與勇士的緣分已盡，而西部兩大強權獨行俠、金塊則對湯普森展現出興趣。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，隨著勇士優先處理交易喬治（Paul George）的謠言傳出，聯盟內部人士相信湯普森與勇士關係已經「破裂」，基本上走人已成定局，而今獨行俠、金塊則傳出對湯普森有興趣的消息，其中有消息人士指出，湯普森也有意加入獨行俠和東契奇（Luka Doncic）合作。

史坦指出，稍早獨行俠將小哈德威（Tim Hardaway Jr.）以及選秀籤送給活塞，換得24歲前鋒葛林姆斯（Quentin Grimes），此舉預計可以讓獨行俠薪資空間變得彈性，藉此可以開出合約追逐湯普森。

金塊部分，《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，由於3D射手「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）投入自由球員市場，如果留不住人的話，追逐湯普森則會成為「KCP」離隊的備案。

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