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美國賽》首次合作的楊博涵／劉廣珩 化解日本3賽末點逆轉闖4強

2024/06/29 11:40

楊博涵。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕合庫全新組合楊博涵／劉廣珩今日在超級300系列美國羽球公開賽，以17：21、21：19、24：22大逆轉日本組合松居圭一郎／玉手勝輝，第一次合作就成功挺進男雙4強。

楊博涵從2016年開始搭檔盧敬堯，兩人期間在國際賽打下5座冠軍、7座亞軍，並攜手征戰過杭州亞運，最高世界排名曾來到第10名。由於2022年楊博涵就轉戰合庫，當時和續待中租的盧敬堯繼續合作並力拚巴黎奧運資格，可惜最後還是無緣站上五環殿堂，在今年澳洲公開賽結束後就分道揚鑣。

在球團安排下，楊博涵改和學弟劉廣珩出擊，並選在美國公開賽開始征戰，目前尚未有世界排名。楊博涵／劉廣珩合作訓練僅兩週，照樣有辦法找到贏球方法，兩人今天面對松居圭一郎／玉手勝輝雖然先丟首局，但成功在第二局扳回顏面，決勝局甚至化解對方3個賽末點，以逆轉方式躋身4強。

楊博涵表示，由於是全新組合，並未預設目標，上場比賽就是1場1場都當作挑戰，這次能化解3個對手賽末點，只是運氣好，兩人還有很多進步空間。首次合作就挺進4強的楊博涵／劉廣珩，再來將和同樣合作不久的土銀組合張課琦／陳信遠上演「台灣內戰」，爭取決賽資格。

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