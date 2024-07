MLB》羅哈斯不敗神話破滅！ 大谷敲安獲敬遠錯失兩大偉業紀錄

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天作客舊金山與世仇巨人進行3連戰,大谷翔平3數1安打,無緣連續3場首局首打席開轟,也因為遭對方敬遠錯失打點機會,隊史紀錄就停在連續10場有打點,無法再創新猷。巨人懷斯利(Brett Wisely)9局下敲出再見2分砲,助隊終場以5:3贏球,中斷道奇近期的4連勝。

懷斯利。(法新社)

大谷翔平今天挑戰連續3場首局首打席開轟,若是達成的話將成為史上第4人,若是只計算客場的話,大谷翔平日前連兩場首局首打席全壘打寫下史上首見紀錄,今天則是有望再創新猷。

未料,主審希曼尼茲(Emil Jimenez)好球帶十分寬鬆,第一顆93英哩內角伸卡球沒有通過好球帶,應該是壞球,但主審判定是好球,第2顆偏高89.7英哩的卡特球被大谷擊出界外,而第三顆94.5英哩外角偏高伸卡球也被判定是好球,大谷翔平站著不動遭到三振,無緣寫下紀錄。

大谷翔平3局上敲出游擊滾地球出局,道奇第5局先是靠著羅哈斯(Miguel Rojas)和拉克斯(Gavin Lux)的二壘打攻勢串聯先馳得點,之後在靠著巨人王牌韋伯(Logan Webb)暴投推進至三壘,大谷在三壘有人1出局時上場打擊,原有機會進帳打點,但此時巨人選擇故意四壞球保送,下一棒明星捕手史密斯(Will Smith)讓巨人付出代價,敲出適時安打再添第2分。

巨人下個半局就有所回應,馬托斯(Luis Matos)先是在5局下砲轟道奇先發右投納克(Landon Knack)追回一分,M.查普曼(Matt Chapman)第6局敲出超前2分彈,幫助巨人取得3:2領先。大谷翔平在8局上敲出內野安打,連續3場敲安。大谷此役3打數敲出1支安打,三振和保送各一,打擊率升至0.322,持續穩居大聯盟打擊王。

道奇9局上靠著帕赫斯(Andy Pages)的三壘安打和海沃德(Jason Heyward)的高飛犧牲打扳平戰局,終結者明星終結者多法爾(Camilo Doval)關門失敗,搞砸了7局失2分優質先發的韋伯第7勝。所幸懷斯利在9局下敲出再見2分砲,巨人終場以5:3氣走道奇,這也終結了道奇「福將」羅哈斯敲安24連勝的「不敗神話」。

大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平。(美聯社)

巨人靠著懷斯利9局下再見2分砲氣走道奇。(今日美國)

