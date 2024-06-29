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MLB》羅哈斯不敗神話破滅！ 大谷敲安獲敬遠錯失兩大偉業紀錄

2024/06/29 12:46

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天作客舊金山與世仇巨人進行3連戰，大谷翔平3數1安打，無緣連續3場首局首打席開轟，也因為遭對方敬遠錯失打點機會，隊史紀錄就停在連續10場有打點，無法再創新猷。巨人懷斯利（Brett Wisely）9局下敲出再見2分砲，助隊終場以5：3贏球，中斷道奇近期的4連勝。

懷斯利。（法新社）

大谷翔平今天挑戰連續3場首局首打席開轟，若是達成的話將成為史上第4人，若是只計算客場的話，大谷翔平日前連兩場首局首打席全壘打寫下史上首見紀錄，今天則是有望再創新猷。

未料，主審希曼尼茲（Emil Jimenez）好球帶十分寬鬆，第一顆93英哩內角伸卡球沒有通過好球帶，應該是壞球，但主審判定是好球，第2顆偏高89.7英哩的卡特球被大谷擊出界外，而第三顆94.5英哩外角偏高伸卡球也被判定是好球，大谷翔平站著不動遭到三振，無緣寫下紀錄。

大谷翔平3局上敲出游擊滾地球出局，道奇第5局先是靠著羅哈斯（Miguel Rojas）和拉克斯（Gavin Lux）的二壘打攻勢串聯先馳得點，之後在靠著巨人王牌韋伯（Logan Webb）暴投推進至三壘，大谷在三壘有人1出局時上場打擊，原有機會進帳打點，但此時巨人選擇故意四壞球保送，下一棒明星捕手史密斯（Will Smith）讓巨人付出代價，敲出適時安打再添第2分。

巨人下個半局就有所回應，馬托斯（Luis Matos）先是在5局下砲轟道奇先發右投納克（Landon Knack）追回一分，M.查普曼（Matt Chapman）第6局敲出超前2分彈，幫助巨人取得3：2領先。大谷翔平在8局上敲出內野安打，連續3場敲安。大谷此役3打數敲出1支安打，三振和保送各一，打擊率升至0.322，持續穩居大聯盟打擊王。

道奇9局上靠著帕赫斯（Andy Pages）的三壘安打和海沃德（Jason Heyward）的高飛犧牲打扳平戰局，終結者明星終結者多法爾（Camilo Doval）關門失敗，搞砸了7局失2分優質先發的韋伯第7勝。所幸懷斯利在9局下敲出再見2分砲，巨人終場以5：3氣走道奇，這也終結了道奇「福將」羅哈斯敲安24連勝的「不敗神話」。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）

巨人靠著懷斯利9局下再見2分砲氣走道奇。（今日美國）

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