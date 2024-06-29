跆拳道》屏東盃全國錦標賽登場 1350名選手同場切磋

屏東盃全國跆拳道錦標賽1350名選手參賽，競爭激烈。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府所主辦的「2024年屏東盃全國跆拳道錦標賽」，現於屏東縣立體育館舉行，吸引15組、1350名好手同場競技，屏東縣長周春米今天（29日）到場為選手們加油打氣，鼓勵選手們在比賽中突破自我，再創佳績。

此次賽事分為品勢及對練，來自全國各國小、國中及高中的學生選手齊聚一堂切磋琢磨，賽事進行到明天（30日）；屏東縣長周春米表示，跆拳道向來是台灣在國際賽場上的奪牌重點，今年屏東學子在全中運跆拳道對打項目成績也不遑多讓，包括新園國中黃宜婷獲國女組對打42公斤級金牌並達成三連霸，大同高中曾韋哲則榮獲國男組對打45公斤級金牌，看見大家雄赳赳，氣昂昂、迫不及待登場比賽的精神，相信賽事一定非常精彩，期許大家再創卓越佳績。

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為落實四級五區體育人才培育政策，屏東縣自2022年起就單項運動舉辦全國盃，持續打造選手優質訓練環境，期待藉由舉辦全國跆拳道賽事，讓選手們累積比賽經驗，學習積極進攻、沉著應戰及從容防守的態度，縣府也邀請全國好手們比賽之餘，可以到附近熱門景點參觀旅遊，讓屏東做個熱情的主人。

屏縣府體育發展中心表示，為提供選手完整的訓練與照顧，屏東積極爭取舉辦全國性賽事，讓屏縣選手及教練們能在家鄉出賽，解決長途跋涉、舟車勞頓及場地適應等問題，歡迎民眾前往觀賽，為選手加油。

屏東盃全國跆拳道錦標賽現正登場，屏東縣長周春米（中）今天（29日）到場為選手加油。（屏東縣政府提供）

屏東盃全國跆拳道錦標賽，6月28日至30日於縣立體育館舉行。（屏東縣政府提供）

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