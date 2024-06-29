NFL》上季克服白血病復出！美媒看好台裔大物外接手站穩輪替

梅奇三世。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕各球團在OTA期間的迷你訓練營剛結束，正式的球隊訓練營將於美國時間7月23日展開。《ESPN》近日撰文列出各隊在迷你訓練營期間最令人驚艷的球員，其中在休士頓德州人部份，23歲外接手梅奇三世（John Metchie III）被看好能在新球季站穩自己在球隊中的角色。

德州人在2022年選秀以第二輪第44順位選中來自傳統強權阿拉巴馬大學的梅奇三世，出生於台灣的他，母親為台灣人，父親則為奈及利亞人。在他出生後全家移民至迦納及加拿大，也曾經回到台灣就讀中學。然而他的新秀年因罹患急性前骨髓細胞白血病而報銷，幸好他上季康復，也正式回到球場。

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《ESPN》指出，儘管歷經長時間的休息後，梅奇三世的成績受到影響，在上季僅完成16次接球、推進158碼。然而對於梅奇三世最關鍵的好消息就是，他的爆發力似乎已經完全恢復，在迷你訓練營也參與球隊主戰進攻組的輪替。

德州人在休季大幅針對空戰武器進行補強，除了透過交易網羅水牛城比爾明星外接手迪格斯（Stefon Diggs）之外，還以3年7275萬美元合約續簽陣中新星柯林斯（Nico Collins），加上上季破繭而出的潛力外接手戴爾（Tank Dell），戰力大幅提升。

《ESPN》認為，儘管德州人目前的外接手戰力相當充裕，但梅奇三世若能在接下來的正式訓練營中表現搶眼，或許也有望在德州人來季的輪替中佔有一席之地。

梅奇三世在迷你訓練營表現令人驚艷。（資料照）

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