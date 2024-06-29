中職》台鋼開出複數年合約 東洋領隊期待吳念庭帶來「拋瓦」

台鋼雄鷹榜眼吳念庭今天在兄弟飯店完成簽約。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕選秀才剛結束，台鋼雄鷹就在不到24小時內火速簽下吳念庭，領隊劉東洋還親自替他發想「台鋼拋瓦」的響亮外號，期待他能成為台鋼打線的重要攻勢火力，「藉由他像是電力一樣，串聯整個打線，讓打線更加活絡。」台鋼將在明天加盟儀式公布吳念庭的合約內容，劉東洋目前只證實是一紙複數年約。

對於加入中職新軍，吳念庭說：「這次加入一個年輕球隊，自己學到的東西可以分享給年輕的隊友們，也很期待可以跟他們一起成長，一起迎接每一場比賽。」

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吳念庭在日本就讀高中，2015日職選秀獲埼玉西武獅第七指名，在西武效力8年，其中2021年130場出賽，425打數101安打（包含10發全壘打），是日職生涯最佳表現。吳念庭在一軍7個球季總計382場出賽，累積220安、16轟，更在2023年經典賽也開轟，展現不俗「拋瓦」。

劉東洋表示，其實這個外號「拋瓦」是用日語發音翻成中文，跟吳念庭的日職背景也有連結，「他對球隊不論攻守都是很重要的拼圖，而拋瓦這個詞，跟他本身的攻擊火力也滿貼近。」

台鋼也火速推出吳念庭入團紀念系列商品，招牌打擊姿勢加上2024第一輪指名專屬「FIRST-ROUND PICK」系列商品，詳細商品資訊請關注台鋼雄鷹官方社群。

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