中職》史上最高！明星賽首日挑戰3萬人 7/1開賣380元「攻蛋同樂區」

明星賽7月1日中午12點開賣L5「攻蛋同樂區」。（資料照，中職提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024台灣精品中華職棒明星對抗賽預售開紅盤，原規劃滿場2.85萬席，自14日開放售票後為期兩週的時間，7月20日預售已超過95%，7月21日也逼近90%，感謝球迷朋友踴躍購票。因明星賽7月20日餘票不到千張，聯盟決定加開L5「攻蛋同樂區」，邀請球迷朋友進場感受大巨蛋最頂視野，享受最熱鬧的明星賽氛圍。將在7月1日中午12點ibon售票系統正式販售L5「攻蛋同樂區」，票價是極親民的380元，希望以親民票價邀請更多人球迷進大巨蛋體驗，還能拿到同等「內野限定贈品」，歡迎各地的球迷朋友一起進場擠爆大巨蛋，共同締造明星賽史上最多人的紀錄！

明星賽7月1日中午12點開賣L5「攻蛋同樂區」。（中職提供）

今年明星賽座位原規劃開放至大巨蛋4層，單場達2.85萬席，預售人數已確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄，購買B1「外野動滋同樂區」的球迷均可獲得摺疊紙製望遠鏡1組，L4「乖乖同樂區」則場場發放1000包乖乖餅乾（送完為止），這兩區域也受到球迷的熱烈支持。因此，週六加開內野L5樓層「攻蛋同樂區」380元，希望以最親民的票價邀請大家到明星賽同樂，還能獲得內野同等限定贈品。今年明星賽活動內容豐富，六隊球星齊聚、兩日超過百位女孩「全場環形應援」、藝人歌手演唱助陣，保證讓進場的球迷朋友擁有最閃耀珍貴的明星賽回憶。

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明星賽兩日正式開賽時間，首日為17:35、次日為16:05，球迷進場時間分別為早上11:30和早上10:30，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，詳細活動流程及活動資訊將在日後於中華職棒官方粉絲團陸續公布。

明星賽即將在7月20、21日登場，明星賽首次進軍臺北大巨蛋，世界12強中華隊和中職明星隊的頂尖對決令人期待，今年在應援部分特別採取「全場環形應援」的方式，讓大家全場同樂無死角，內野非熱區與外野票持續熱賣中，L5「攻蛋同樂區」則在7月1日中午12點開放預購，歡迎球迷朋友到ibon售票系統購票，參與今年最盛大夏日派對！

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