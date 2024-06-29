晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》史上最高！明星賽首日挑戰3萬人 7/1開賣380元「攻蛋同樂區」

2024/06/29 14:17

明星賽7月1日中午12點開賣L5「攻蛋同樂區」。（資料照，中職提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024台灣精品中華職棒明星對抗賽預售開紅盤，原規劃滿場2.85萬席，自14日開放售票後為期兩週的時間，7月20日預售已超過95%，7月21日也逼近90%，感謝球迷朋友踴躍購票。因明星賽7月20日餘票不到千張，聯盟決定加開L5「攻蛋同樂區」，邀請球迷朋友進場感受大巨蛋最頂視野，享受最熱鬧的明星賽氛圍。將在7月1日中午12點ibon售票系統正式販售L5「攻蛋同樂區」，票價是極親民的380元，希望以親民票價邀請更多人球迷進大巨蛋體驗，還能拿到同等「內野限定贈品」，歡迎各地的球迷朋友一起進場擠爆大巨蛋，共同締造明星賽史上最多人的紀錄！

明星賽7月1日中午12點開賣L5「攻蛋同樂區」。（中職提供）

今年明星賽座位原規劃開放至大巨蛋4層，單場達2.85萬席，預售人數已確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄，購買B1「外野動滋同樂區」的球迷均可獲得摺疊紙製望遠鏡1組，L4「乖乖同樂區」則場場發放1000包乖乖餅乾（送完為止），這兩區域也受到球迷的熱烈支持。因此，週六加開內野L5樓層「攻蛋同樂區」380元，希望以最親民的票價邀請大家到明星賽同樂，還能獲得內野同等限定贈品。今年明星賽活動內容豐富，六隊球星齊聚、兩日超過百位女孩「全場環形應援」、藝人歌手演唱助陣，保證讓進場的球迷朋友擁有最閃耀珍貴的明星賽回憶。

明星賽兩日正式開賽時間，首日為17:35、次日為16:05，球迷進場時間分別為早上11:30和早上10:30，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，詳細活動流程及活動資訊將在日後於中華職棒官方粉絲團陸續公布。

明星賽即將在7月20、21日登場，明星賽首次進軍臺北大巨蛋，世界12強中華隊和中職明星隊的頂尖對決令人期待，今年在應援部分特別採取「全場環形應援」的方式，讓大家全場同樂無死角，內野非熱區與外野票持續熱賣中，L5「攻蛋同樂區」則在7月1日中午12點開放預購，歡迎球迷朋友到ibon售票系統購票，參與今年最盛大夏日派對！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。