泰帥盃》視蔣淯安為偶像  泰山新血柳焜彥棄田徑選籃球有原因

柳焜彥。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕為期三天的「泰帥盃」籃球賽今在泰山高中點燃戰火，這場今年夏天首場高中籃球盃賽，讓各隊有機會磨合新陣容，地主泰山新血柳焜彥，也感受到與國中完全不一樣的強度。

171公分的柳焜彥來自嘉義竹崎，國小是田徑隊的跳高選手，隨後到水上就讀忠和國中，正式接受籃球訓練，從基本動作慢慢練起，國三調整姿勢後外線手感更穩定，在一場與高中球隊的友誼賽單場轟進11顆三分球後，讓他對於走上這條路更有自信。

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忠和國中教練林毓軒近年都會在暑假期間將球隊帶到泰山高中訓練，柳焜彥因此受到泰山高中教練廖文彬關注，如今正式將他納入麾下。廖文彬形容柳焜彥「打球很有靈性，畢竟以前是練跳高的，爆發力跟協調性都很好。」

柳焜彥則提到，其實國中畢業前，一度想過要不要回去練田徑，最終決定堅持籃球路，「籃球是團體運動、比較不會孤獨，有隊友一起分擔。」

本月才投入球隊訓練，柳焜彥今在泰山高中與基隆商工的首戰發揮空間並不多，從國中乙組來到高中甲組，他坦言還沒適應強度，「比較不敢打。」而既然決定離家延續籃球路，他也期盼自己有一天能踏上HBL的殿堂。

身為射手，柳焜彥不意外將勇士球星柯瑞（Stephen Curry）視為偶像，至於國內的後衛，他則以174公分的蔣淯安為標竿，「他的速度很快、很會鑽，傳球視野很廣。」

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