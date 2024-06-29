MLB》不滿隊友未完成雙殺 洋基史卓曼當場「爆氣」開噴托瑞斯

洋基先發投手史卓曼。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）今天在第5局「爆氣」，不滿隊友托瑞斯（Gleyber Torres）沒有完成雙殺守備，當場對他大吼，洋基最後仍以16比5大勝藍鳥，條紋軍中止近期的4連敗。史卓曼坦言有點失去冷靜，認為自己要變得更好。

此戰5局下藍鳥隊無人出局攻占滿壘，史卓曼讓藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲游擊方向滾地球，洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）接到球後傳給二壘手托瑞斯封殺，而托瑞斯轉傳給一壘，小葛雷諾全力衝刺安全上一壘避免雙殺，讓史卓曼相當失望，當場對著托瑞斯怒吼。史卓曼接著丟保送後就被換下場。

請繼續往下閱讀...

總計史卓曼此戰只投4.1局失3分無關勝敗，賽後防禦率為3.29。史卓曼賽後表示，「這很失望。我覺得自己投出很好的一球，那是個關鍵的時刻，我希望能完成雙殺，但我們沒有做到。」史卓曼賽後也與托瑞斯交談、把話講開，他還在社群媒體X上寫道，「原始情緒和熱情是比賽的一部分。」

洋基托瑞斯擊出全壘打。（今日美國）

「這比賽肯定有許多情緒爆發。」史卓曼表示，「我非常有激情，我在乎為這支球隊和這座城市贏球，而有時候我的原始情緒會爆發，這一切都是為了贏球、並在場上表現出色，有時候這會讓人感到沮喪。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，史卓曼的「情緒爆發」並不會造成球隊分裂，「有時候當你全力以赴的時候，會有一些情緒出來，休息室沒有任何問題。」

前兩場坐板凳的托瑞斯今天重回先發陣容，全場敲2安，包含一發兩分彈，單場進帳3分打點。托瑞斯在第6局開轟後繞回本壘，史卓曼是第一位從休息室出來迎接托瑞斯的洋基隊友。托瑞斯說，「他總是支持每個人。」

Marcus Stroman yelling at Gleyber Torres pic.twitter.com/WUyVMA647I — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） June 29, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法