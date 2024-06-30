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道奇強投葛拉斯諾戰巨人、F1奧地利站 今日賽事預告與轉播

2024/06/30 06:57

道奇強投葛拉斯諾。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有2場轉播，道奇作客巨人之戰，道奇推出強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，他本季先發16場戰績8勝5敗、防禦率2.88。巨人則推出左投E.米勒（Erik Miller）先發，有可能擔任開局投手，E.米勒本季出賽39場有7場先發，戰績2勝2敗、防禦率3.79。

另一場則是水手在主場迎戰雙城，水手推出B.米勒（Bryce Miller）先發，這位25歲右投本季戰績6勝6敗、防禦率3.90。雙城則派出羅培茲（Pablo Lopez）先發，這位明星右投戰績7勝6敗、防禦率5.11。

日職今天有1場轉播，日本火腿在主場迎戰軟銀鷹，火腿推出明星左投加藤貴之，強碰軟銀古巴強投莫伊尼洛（Livan Moinelo）。敬請鎖定轉播。

中職今天有一場保留比賽，台鋼雄鷹將在澄清湖球場面對樂天桃猿，敬請鎖定轉播。

MLB

07：00 道奇@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台、DAZN 1、華視、東森洋片

10：00 雙城@水手 愛爾達體育2台

日職

12：00 軟銀鷹@日本火腿 DAZN 2

中職

17：00 樂天桃猿@台鋼雄鷹 DAZN 2、愛爾達體育2台

2024 F1 世界一級方程式賽車

20：30 F1正賽-奧地利站 緯來體育、愛爾達體育1台

美國羽球公開賽

台灣時間7月1日凌晨01：00 決賽 愛爾達體育3台

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