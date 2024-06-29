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ISF籃球》延長賽險勝中國！ 台灣男籃分組第1闖8強

2024/06/29 16:04

台灣擊敗中國，沈宥均。（高中體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣男籃今在2024年世界中學生籃球錦標賽傳回捷報，與中國隊鏖戰至延長賽以84：83險勝，以A組第1闖進8強。

本次男子代表隊由陳定杰、李正豪教練領軍，陣容來自光復高中、能仁家商、南山高中、三重商工及錦和高中，開打前先在國內參加2024年HBL國際高中籃球邀請賽，順利拿下第一名，展現不俗備戰狀態。

台灣隊本次在預賽與中國香港、中國澳門、中國1隊以及印度同為A組，在陸續擊敗香港、印度以及澳門後，今遭遇強敵中國，在末節一度落後8分之下將對手逼進延長賽，並靠林恩宇的關鍵罰球，以1分之差氣走中國。

光復高中林恩宇此仗攻下全隊20分、南山高中劉耕灝進帳15分。總教練陳定杰表示，中國隊末節一度領先8分時，他和另位教練李正豪決定當機立斷喊出暫停，球員回到場上後，把設定的戰術執行到位，最後成功追平戰局，延長賽持續與中國拉鋸，林恩宇關鍵時刻展現強心臟、兩罰俱中，成為贏球功臣。

台灣擊敗中國。（高中體總提供）

台灣擊敗中國。（高中體總提供）

台灣擊敗中國。（高中體總提供）

台灣擊敗中國。（高中體總提供）

台灣擊敗中國，林恩宇。（高中體總提供）

台灣擊敗中國。（高中體總提供）

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