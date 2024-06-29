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中職》王柏融開轟寫生涯首見紀錄 台鋼破新軍初半季最多勝

2024/06/29 19:59

台鋼雄鷹王柏融開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕台鋼雄鷹先發左投陳柏清今天威風八面，對樂天桃猿主投7局無失分，僅被敲2支安打，加上王柏融、陳文杰雙雙開轟，終場以6：1擊敗樂天桃猿中斷5連敗，上半季23勝寫新軍首個半季最多勝紀錄。

台鋼先發左投陳柏清在6日對統一獅僅投1局掉3分吞敗，下放二軍後，今上一軍對上樂天桃猿，全場僅被敲出2支一壘安打，外帶4次三振，繼4月20日後、本季第2次至少7局無失分，個人也中斷5連敗，奪下本季第2勝。

台鋼首局就砲轟樂天王牌威能帝，陳文杰擊出陽春砲先馳得點；3局上台鋼在2出局開啟攻勢，選2四壞攻佔一二壘，杜家明適時安打，送回1分。

4局上，台鋼敲安上壘後，樂天捕手嚴宏鈞處理短打球發生傳球失誤，陳文杰和王柏融連續擊出適時安打，猛攻3分大局。威能帝先發5局被敲8支安打，失掉5分，僅有2分自責分。

樂天直到陳柏清退場才又開始攻勢，8局林承飛擊出射牆安打，林泓育代打又敲射牆安打，送回第1分，但在9局上「大王」王柏融擊出本季第6轟添加保險，生涯第1次棒打老東家桃猿，正好在桃園球場。台鋼9局下推派王溢正生涯首次面對老東家，獲得猿迷熱烈歡呼聲，最終「姐姐」關門成功。

中職史上共有5次球隊擴編，原本新軍第一個半季最多勝是2021年味全龍的22勝，台鋼雄鷹今天奪下本季第23勝，寫下新軍首個半季最多勝紀錄。

台鋼雄鷹王柏融開轟。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融開轟。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融開轟。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹陳文杰開轟。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹先發投手陳柏清。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手威能帝亂流掉分。（記者陳志曲攝）

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