中職》「他們以為我要退休了」 王溢正轉隊後桃園初登板被前隊友反應嚇到

〔記者龔乃玠／桃園報導〕今桃園球場上半季最終戰，台鋼雄鷹總教練洪一中特別安排王溢正轉隊後首次桃園亮相對上老東家樂天桃猿，他在7249名猿迷的歡呼聲上場，生涯第一次關門成功，賽後直言能獲得「全猿主場」的禮遇非常感動。

王溢正曾為桃猿隊奪下75勝，外帶總冠軍賽的5勝，是猿王朝重要功臣，去年轉隊後今天首度在9局登板，「全猿主場」還貼心播放他過去的招牌曲《姐姐》。王溢正雖被擊出1支安打，最終仍關門成功，不少前隊友賽後還去抱「姐姐」，場面溫馨。

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台鋼總教練洪一中賽後透露是特別安排他上場，「桃園是以前王溢正的主場，讓他亮相，球迷也會很高興。」一聽聞是在洪總的安排，王溢正笑說，「特別安排的喔？看得出來，洪總是老江湖，點抓得還不錯，哈哈哈。」

王溢正表示，上場時有聽到桃猿球迷的歡呼聲，還有過去的出場曲，有這種待遇很感動，但有點緊張，心情起伏也比較大，「這是我第一次關門，洪總在我的棒球尾端做給我，很開心！」

樂天今天在桃園球場上半季最終戰，安排全隊賽後上場跟球迷致意，不少桃猿球員還衝去抱著甫關門成功的「姐姐」，場面溫馨。

王溢正笑說，「他們以為我要退休了，全部衝過來抱我，還對我說『うっす（日式打招呼）』，他們輸球欸，還衝過來，好像打再見安打贏球，我嚇到！」

台鋼雄鷹王溢正上場關門，結束比賽後與前隊友開心互動。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王溢正上場關門。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王溢正上場關門。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王溢正上場關門，結束比賽後與前隊友開心互動。（記者陳志曲攝）

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