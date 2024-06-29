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泰帥盃》阿里山鄒族楊飛北上逐夢 欣賞昔日HBL「最強高中生」

2024/06/29 17:44

楊飛。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕「泰帥盃」籃球賽今年邁入第二屆，今在泰山高中點燃戰火，8支勁旅展開三天競逐，為新賽季暖身。

泰帥盃本屆除地主泰山高中外，也邀請到HBL甲級強權光復高中、東泰高中、松山高中、能仁家商、基隆商工、南湖高中以及宜蘭高中，在暑假第一天齊聚一堂，展開分組循環賽，一共進行20場比賽。

負責主辦賽事的泰山高中教練廖文彬表示，在各隊陸續完成新生報到後，泰帥盃提供新球隊磨合、練兵的機會，現場除邀請觀眾入場，也以音樂炒熱現場氣氛，讓球員模擬聯賽情境，他期盼賽事能漸漸擴大規模，未來邀請日本球隊來台交流，此次盃賽由日本男性品牌GATSBY共同舉辦，今品牌行銷主管大門倫子也現身場邊觀戰。

泰山高中連兩年在HBL以第六名作收，新球季期盼重返小巨蛋4強行列，廖文彬為招募新血不遺餘力，本季找來嘉義忠和國中兩位新生柳焜彥、楊飛，增添陣容深度。

185公分的前鋒楊飛來自阿里山鄒族，哥哥楊承曾是HBL南山高中好手，兩個姐姐楊喬、楊妮也都是籃球校隊，楊飛深受楊承影響，在哥哥建議下來到泰山高中延續籃球路。

廖文彬透露，從楊飛國一時就看好他的潛力，速度、彈跳力都不俗，協調性也出色。楊飛則指出，從國中乙組來到高中甲組，有很多觀念、場上的戰術都必須重新學習。他透露，很欣賞昔日在HBL有「最強高中生」之稱的陳將双，也期許自己有一天能站上這個高中生的最高殿堂。

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