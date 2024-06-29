中職》吳念庭7月1日若在一軍出賽 並未違反聯盟規章

吳念庭。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕台鋼雄鷹今天火速與吳念庭完成簽約，預計後天就讓他在一軍出賽，引發選秀球員能否在上半季出賽的討論，中職做出解釋，除了2021年是特殊情況，規章並未規範選秀加盟球員何時可以出賽，只要完成註冊的隔日即可上場。

中職規章第16章新人球員選拔辦法中，僅規定球隊必須於選秀會後同年度8月31日前與指名球員締結契約，對於何時可以出賽並未規範，唯一設限是2021年，上半季因為疫情自5月18日起停賽，季中選秀會在7月12日、上半季恢復比賽的前1天舉行，選秀加盟球員有機會在上半季出賽。

請繼續往下閱讀...

當時中職會長蔡其昌表示，各球團根據既有設計的公平性都有共識，選秀會加盟的即戰力選手不能在上半季出賽。該年握有狀元籤的富邦悍將即便很早就談妥江少慶的合約，還是要等到8月24日下半季開打後才能讓他出賽。

中職秘書長楊清瓏指出，2021年受到疫情延賽的衝擊，上半季在選秀會結束後還有46場沒有進行，各球團才達成「選秀加盟球員下半季才能出賽」的共識，聯盟因應過去是江少慶、現在是吳念庭且未來可能碰到類似情事，已經請賽務部研議修正或補充，於下次領隊會議提出成為正式規章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法