MLB》守備時受訪卻漏接內野飛球 太空人潘尼亞：原本可以輕易接到...

太空人游擊手潘尼亞。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近前大聯盟不時會讓選手在比賽中戴上耳機麥克風，並在守備時接受轉播單位訪問。休士頓太空人今天作客紐約大都會，由蘋果公司的Apple TV+獨佔播放，太空人26歲游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）在防守時不慎漏接飛球，讓對手形成一支安打。太空人最後以2比7輸球。

此戰2局下，大都會麥克尼爾（Jeff McNeil）敲三、游之間的內野高飛球，潘尼亞與太空人三壘手柏格曼（Alex Bregman）都準備要接球，結果兩人都沒有接到，讓球落地形成1支一壘安打。但該局大都會沒有得分，潘尼亞第3局擊出帶有1分打點的二壘安打、全場三度上壘。

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潘尼亞成為過去三週以來，第2位接受Apple TV+轉播訪問而錯失守備機會的選手，前一位則是道奇工具人E.赫南德茲（Enrique Hernandez）。潘尼亞賽後受訪表示，這球就是沒有處理好，自己不會指責別人，「我原本應該可以輕易接住那球。」

《美聯社》報導，大聯盟球員在例行賽期間，配戴麥克風進行訪談至少一局，可獲得1萬美元的金額：若是在季後賽期間，可獲得1.5萬美元的報酬。

Jeremy Peña was mic’d up in the 2nd inning and we got to see him and Alex Bregman communicate on this pop up pic.twitter.com/F9vXUGVENy — Barstool Baseball （@StoolBaseball） June 28, 2024

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