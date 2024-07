MLB》守備時受訪卻漏接內野飛球 太空人潘尼亞：原本可以輕易接到...

太空人游擊手潘尼亞。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕近前大聯盟不時會讓選手在比賽中戴上耳機麥克風,並在守備時接受轉播單位訪問。休士頓太空人今天作客紐約大都會,由蘋果公司的Apple TV+獨佔播放,太空人26歲游擊手潘尼亞(Jeremy Pena)在防守時不慎漏接飛球,讓對手形成一支安打。太空人最後以2比7輸球。

此戰2局下,大都會麥克尼爾(Jeff McNeil)敲三、游之間的內野高飛球,潘尼亞與太空人三壘手柏格曼(Alex Bregman)都準備要接球,結果兩人都沒有接到,讓球落地形成1支一壘安打。但該局大都會沒有得分,潘尼亞第3局擊出帶有1分打點的二壘安打、全場三度上壘。

潘尼亞成為過去三週以來,第2位接受Apple TV+轉播訪問而錯失守備機會的選手,前一位則是道奇工具人E.赫南德茲(Enrique Hernandez)。潘尼亞賽後受訪表示,這球就是沒有處理好,自己不會指責別人,「我原本應該可以輕易接住那球。」

《美聯社》報導,大聯盟球員在例行賽期間,配戴麥克風進行訪談至少一局,可獲得1萬美元的金額:若是在季後賽期間,可獲得1.5萬美元的報酬。

