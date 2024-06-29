晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》守備時受訪卻漏接內野飛球 太空人潘尼亞：原本可以輕易接到...

2024/06/29 20:19

太空人游擊手潘尼亞。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近前大聯盟不時會讓選手在比賽中戴上耳機麥克風，並在守備時接受轉播單位訪問。休士頓太空人今天作客紐約大都會，由蘋果公司的Apple TV+獨佔播放，太空人26歲游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）在防守時不慎漏接飛球，讓對手形成一支安打。太空人最後以2比7輸球。

此戰2局下，大都會麥克尼爾（Jeff McNeil）敲三、游之間的內野高飛球，潘尼亞與太空人三壘手柏格曼（Alex Bregman）都準備要接球，結果兩人都沒有接到，讓球落地形成1支一壘安打。但該局大都會沒有得分，潘尼亞第3局擊出帶有1分打點的二壘安打、全場三度上壘。

潘尼亞成為過去三週以來，第2位接受Apple TV+轉播訪問而錯失守備機會的選手，前一位則是道奇工具人E.赫南德茲（Enrique Hernandez）。潘尼亞賽後受訪表示，這球就是沒有處理好，自己不會指責別人，「我原本應該可以輕易接住那球。」

《美聯社》報導，大聯盟球員在例行賽期間，配戴麥克風進行訪談至少一局，可獲得1萬美元的金額：若是在季後賽期間，可獲得1.5萬美元的報酬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。