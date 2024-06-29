網球》詹皓晴連續兩週女雙亞軍 巴特洪堡草地搶十惜敗

詹皓晴（右）與庫德梅托娃連兩週拿到亞軍。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕巴特洪堡草地女網賽落幕，詹皓晴／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）歷經搶十激戰，6：4、3：6、8：10遭到頭號種子老冤家美國梅莉查兒（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾茲（Ellen Perez）逆轉，「台俄聯軍」再度攻頂失利，連續第2週屈居雙打亞軍。

上週柏林決賽受挫的詹皓晴／庫德梅托娃，留在德國轉戰另站同樣WTA500等級草地職業賽，持續為7月溫布頓錦標賽的大滿貫重頭戲暖身。「台俄聯軍」本週3連勝、1盤未失，挺進巴特洪堡壓軸戰，今日面對熟悉彼此打法的梅莉查兒／佩蕾茲，小詹組合克服開賽先遭破發1：4劣勢，第7局起接連雙破，一口氣倒趕5局先馳得盤。

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實力堅強的美澳人馬強力反撲，第6局後來居上破發，順勢扳回一城。戰線拉進決勝搶十，非種子小詹組合從2：4連趕3分超前，雙方一路拉鋸纏鬥，「台俄聯軍」8：8時丟掉關鍵2分，激戰1小時32分鐘惜敗。

先前柏林8強狹路相逢，小詹組合撐過因雨中斷的搶十大戰驚險勝出，如今則被美澳勁敵復仇，無緣繼4月下旬斯圖加特紅土女雙再捧金盃。

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