日職》比佐佐木朗希的評價還高？ 傳大聯盟球探看好宮城大彌

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希目前因身體狀況欠佳，本季第2度被降至二軍，也讓外界對於佐佐木朗希的「續航力」打上問號。日媒《AERA dot.》引述一名大聯盟經紀人的看法，提到美職球探對於歐力士王牌左投宮城大彌的評價很高。

佐佐木朗希在6月9日先發面對廣島鯉魚，交出6局失1分非自責的好投後，就因身體狀況不佳被降到二軍調整，暫時沒有歸隊時間表。這也是佐佐木朗希自5月28日之後，再度被抹消登錄。

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佐佐木朗希本季先發9場拿到5勝2敗、防禦率1.96，共投59.2局賞70次三振，被打擊率為1成86，每局被上壘率為0.97。佐佐木朗希自2021年踏入一軍賽場後，單季最多的投球局數是2022年的129.1局，從未達到單季規定局數。

《AERA dot.》報導，一名大聯盟的經紀人對此提出看法，大聯盟最重視出賽數與局數，受傷缺陣或是狀態不佳會影響先發輪值，即使能力很強，無法整季投球的投手，評價也會降低，「佐佐木朗希在NPB沒有在一個賽季中達到規定局數，今年也是出賽後又被抹消登錄，這點是很大的不安因素。」

該名人士指出，詢問相關人士之後，美職球隊對於宮城大彌的評價比較高，因為同為左投的今永昇太（效力芝加哥小熊）在大聯盟表現活躍，「我個人認為宮城的綜合能力比今永還強。擁有多樣的變化球、出色的控球，還有威力增加的速球，視察佐佐木朗希的球探就說，『找到更想要的投手』，就是指宮城。雖然沒聽說過他有想挑戰大聯盟的志向，但如果挑戰（美職）的時機成熟，肯定會引發一場爭奪戰。」

宮城大彌。（資料照，法新社）

現年22歲的宮城大彌在2021年賽季豪取13勝，該年摘得太平洋聯盟新人王。宮城去年也交出10勝4敗、防禦率2.27的成績，他也是2023年經典賽日本隊冠軍成員。宮城大彌連3年摘得雙位數勝投、也是連3季都達到規定局數。

宮城大彌本季受到傷勢影響、近期已經歸隊，前一場面對軟銀鷹，宮城大彌交出5局6K無失分好投摘勝，今年先發7場戰績3勝4敗，防禦率僅1.52，共投47.1局賞53次三振，每局被上壘率為0.97，被打擊率為0.219。宮城大彌本季最快丟到155公里。

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