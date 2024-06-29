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中職》難忘職棒雜誌吳復連的簽約照 台鋼領隊「神復刻」在吳念庭身上

2024/06/29 20:33

圖說：台鋼領隊劉東洋（左）今天見證吳念庭完成簽約（下圖），完全復刻34年前吳復連的簽約照片（上圖）。（取自台鋼雄鷹臉書）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天宣布和今年選秀榜眼吳念庭完成簽約，不但效率之快引發討論，球團在官方臉書貼出吳復連、吳念庭父子相隔34年的簽約照片，更讓球迷直呼是父子傳承的「完美復刻」；發想這個復刻計畫的人則是台鋼領隊劉東洋，「我對當年職棒雜誌那張簽約照片的印象就很深，不知道為什麼。」

吳復連當年從日本返國參加選秀獲兄弟象指名，並於1990年12月29日在兄弟飯店完成簽約，而兄弟首任領隊洪杰則代表球團出席；34年後，吳復連的兒子從日本返國參加選秀獲台鋼雄鷹指名，也在台鋼首任領隊劉東洋的見證下於今天（6月29日）在兄弟飯店完成簽約。

當年吳復連簽約的照片就出現在職棒雜誌上，讓當年還在唸國中的劉東洋看到之後就留在腦海中，一直到現在台鋼要簽下吳念庭時，又從記憶的資料庫中挖了出來，「我就跟球團人員提起這件事，沒想到還真的找到了當年的照片。」

在台鋼今天公布的兩組對比照片中，就可見到吳念庭和父親當年簽約時擺出一樣的動作，而劉東洋也模仿當年洪杰的姿勢。劉東洋笑說，「也很謝謝念庭，今天很配合我們的拍照。」

台鋼領隊劉東洋（左）今天見證吳念庭完成簽約（下圖），完全復刻34年前吳復連的簽約照片。（取自台鋼雄鷹臉書）

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