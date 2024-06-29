中職》申皓瑋關鍵追平轟助悍將延長賽逆轉 「自己也嚇了一跳！」

富邦悍將申皓瑋敲追平陽春砲。（記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕申皓瑋今生涯首次從統一獅終結者陳韻文手中擊出全壘打，就是1支扳平比數的關鍵陽春彈，他表示，陳韻文是很好的救援投手，能打出全壘打只是運氣好，雖然上半季累計6轟已經是去年12轟的一半，畢竟全壘打可遇不可求，他不會把追逐全壘打當成目標，只希望做好確實擊球，為球隊做出更多貢獻。

申皓瑋過去對陳韻文18打數擊出4安但被三振9次，每交手2次就要領到1張老Ｋ，他指出，知道自己對陳韻文打得很不好，9局下因為隊友已經追到只差1分，輪他打擊並沒有太多想法，只想把球打強打遠，設法上壘甚至站上得點圈，抓直球出棒後覺得可能被接殺，後來覺得有機會打到牆彈回來，「看到球剛好飛出去，自己也嚇了一跳。」

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申皓瑋於16至25日出賽7場，期間27打數僅有3安，最近5場都被降到末段棒次，卻用連續2場雙安逐漸找回手感，他表示，前段時間身體的發力順序有點不對，利用打擊特訓請教練協助調整，雖然最近都打第8、9棒，但每個棒次都有不同的角色，打擊感覺也確實愈來愈好，希望可以延續到下半季，「不管打第幾棒，還能先發就要好好表現。」

富邦悍將申皓瑋敲追平陽春砲。（記者廖振輝攝）

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