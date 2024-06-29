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U18女籃》220公分的中國「女姚明」砍34分輕取南韓 將與澳洲爭冠

2024/06/29 22:18

中國女籃17歲新星張子宇。（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年U18亞洲盃女籃賽在中國深圳舉行，中國女籃今晚迎戰南韓女籃，外號「女姚明」、身高220公分的中國女籃17歲新星張子宇，此戰得到34分、16籃板的成績，幫助中國隊以79比61贏球，下一場將與澳洲女籃爭奪冠軍。

此戰首節打完中國隊以24比21領先，第二節南韓隊只拿3分，讓中國隊半場打完以45比24嶺先。中國隊全場最多領先到28分，最後以18分之差輕取南韓。

張子宇今上場21分35秒，全場25投17中，拿到34分、16籃板、5助攻表現，沒有發生任何失誤。張子宇曾在小組賽面對日本隊之戰，單場狂拿44分。

南韓陣中全隊身高最高的是Yunha Song，但身高也只有181公分，此戰拿到8分、7籃板，南韓全隊難以與張子宇抗衡。

澳洲女籃是2022年U18亞洲盃女籃冠軍，當時澳洲隊擊敗中國隊摘冠。如今兩隊將再次碰頭。澳洲女籃今天以68比63擊敗日本隊，晉級決賽。

中國女籃17歲新星張子宇。（取自FIBA官網）

中國女籃17歲新星張子宇。（取自FIBA官網）

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