高球》余松柏延長賽抗壓抓鳥 美津濃公開賽贏得台巡賽首冠

旅日選手余松柏延長賽拿下台巡生涯首冠。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金300萬元的2024肇喜登峰巡迴賽─美津濃公開賽，今於台南斑芝花高爾夫俱樂部落幕，落後4桿的張緯綸在正規賽追平旅日選手余松柏，兩人同為4回合總桿數273桿，不過經過1個洞的延長賽，余松柏6呎抓鳥獲勝，贏得台巡賽首冠及50萬元獎金。

余松柏2022年ThreeBond挑戰巡迴賽開幕站搶下首冠，當時就在斑芝花球場。如今第4回合他打出70桿，雖被66桿的張緯綸咬上，延長賽頂住壓力穩紮穩打，沒在幸運地讓到手的冠軍飛了。「巡賽首冠是生涯一個突破，完成了學習忍耐情緒，好好處理各種問題的目標，並帶給自己很大的信心。」余松柏投入台巡及日巡賽以來，首次以單獨領先之姿，在最後一回合打領先組，也是首次延長賽，直言這是本週最大的收穫。

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27歲的余松柏表示，關鍵其實是正規賽最後一洞的最後一推，當時還落後先打完18洞張緯綸1桿的他，必須抓鳥才能進入延長賽，還好把握住那記下坡8呎的小鳥推桿。延長賽第1洞也是在4桿洞的第18洞進行，他與張緯綸開球都打進果嶺右邊沙坑，張緯綸距旗洞約30碼，切球上果嶺距洞下坡7呎，一推停在洞口，兩推進洞打帕；余松柏距洞約20碼，打上果嶺距洞6呎，一推進洞抓鳥獲勝。

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