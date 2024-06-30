歐洲盃》英格蘭vs斯洛伐克 正規賽可能僵持不下

英國。（資料照）

比賽時間：07/01 00：00 〔16強淘汰賽〕英格蘭vs斯洛伐克

這兩支球隊過去的五次交手中，英格蘭贏下了四場，僅一場戰平。兩隊最後一次交手是在2017年9月的世界盃預選賽，當時比賽結果為2：1英格蘭勝出。

請繼續往下閱讀...

英格蘭

以C組的小組第一名出線，本屆英格蘭小組賽發揮不如外界預期，三場比賽一勝兩和，僅僅取得了兩顆的入球，隊伍在配合上還是不太穩定。

陣中的焦點球星：效力於皇馬，現今世界第一中場的佼佼者貝林漢姆（Jude Bellingham）、在轉會至拜仁後仍有穩定發揮的凱恩（Harry Kane）、兵工廠的右翼突破好手薩卡（Bukayo Saka）。

值得一提的是，英格蘭隊的先發前鋒福登（Phil Foden）因家庭事務暫時退出訓練，並返回了英國，所以本場比賽福登（Phil Foden）大概率不會出場比賽。

斯洛伐克

陣中有部分的明星球員，是一支攻防兼備的球隊，較注重於防守，目前三場比賽皆有取得入球。

陣中的焦點球星：巴黎聖日耳曼的當家後衛什克里尼亞爾（Milan Škriniar）、拿坡里的中場好手洛波特卡（Stanislav Lobotka）、紐卡索聯的門神杜拉夫克（Martin Dúbravka）。

斯洛伐克雖然是以E組的小組第三名出線，但是該小組的四支球隊小組積分皆同為四分，且斯洛伐克小組賽首戰以1：0爆冷擊敗過比利時隊，代表這支隊伍不容小覷。

賽果預測

雖然兩隊的陣容實力看起來相差較大，很有可能出現英格蘭壓著斯洛伐克半場去進攻的情況，但斯洛伐克的防守反擊效率很高，且英格蘭在小組賽的狀態不佳，這讓本場比賽的走勢仍存在懸念。筆者認為本場比賽雙方皆會取得入球，且存在和局的可能性較高。（特約作者：Sean）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法