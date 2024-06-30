奧運游泳》林姵彣無緣出征巴黎 沉痛回應前輩丁妹爆料

丁聖祐。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕我國游泳協會提報2024巴黎奧運參賽名單，為男子王冠閎、女子韓安齊共2人，針對退役國手「丁妹」丁聖祐近日質疑協會國手遴選過程「黑箱作業」，被捲入風波的3屆亞運、1屆奧運國手林姵彣，在無緣出征巴黎後，6月29日深夜臉書發長文回應「丁妹」相關爆料。

24歲的「蛙后」林姵彣，以「回應奧運達標事件」為題發文，強調所有成績和紀錄都是靠自己努力爭取，並非依靠任何人或者背景而獲得，完整內容如下：「希望大家能花點時間聽聽我的想法，昨日我與協助訓練的老師結束談話，正準備著將這次比賽的檢討紀錄下來時，被鋪天蓋地的訊息打得措手不及...隨著香港奧運達標賽的結束，我能達標奧運的機會也全都結束了。

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最終的結果是國際泳總破例承認了中正盃，雖然這對我而言是失落的、是難過的，但我仍接受這個結果，因爲我也確實沒有在最終的賽事中突破最佳成績 ，不過在取標的這一年裏到最終的達標賽這一整段的過程我都毫無保留地盡了全力。

奧運會是游泳項目的最高殿堂，任何一位選手都希望自己有朝一日能披上國家戰袍代表出賽，站上夢想中的奧運舞台，我相信在這一整年為了這個目標前進的每一位選手都是一樣的，一樣為了實現目標付出全部的努力。

而昨天一位泳壇前輩因為自己的猜測，抹滅了選手們的努力，也將選手推上風口浪尖，對此我感到非常非常的傷心和難過，這樣的言論對我及其他為此努力的選手都非常不公，彷彿今天所有的成績都被歸因在依靠別人的撐腰、或所謂的小道消息才擁有的。

在這一年裏我所參與的每場賽事、每個金牌、每次的成績秒數、賽會紀錄、全國紀錄、國際賽事的每個標準等，這全部都是我林姵彣一步一步依靠努力、付出時間、汗水、所累積而來的，並不是依靠任何人或任何背景給予我的。

是我每天付出整整一小時的通勤時間到泳池訓練、是我泡在泳池咬緊牙根不斷堅持重複練習技術動作、是我累積了十五年的努力和經驗去克服每一次的瓶頸而來的。沒有任何人會給我這些紀錄，也沒有任何人能夠給予我這些紀錄。

我理解你因為在泳協改組前曾被不公地對待過，於是帶著同一份怒氣為你個人的猜測撰寫文字，想再次伸張你以為的正義。『我完全能夠理解你的情緒但我無法認同你的作法。』你擁有自由發表言論的權利，並不代表可以敲著鍵盤為所欲為，最重要的是請不要為了重傷泳協而去傷害任何選手，也不要再用三言兩語的猜測將選手們的努力給抹去。

希望你能理解，想要讓體制變的更好並沒有錯，但並不應該實現在傷害任何努力付出自己淚水、汗水的選手身上。」

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