大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕六月狂谷又轟了,道奇日本巨星大谷翔平今日在與巨人之戰於3局上半開砲,本季第26轟出爐。

大谷翔平在3上棒打巨人右投豪爾德(Spencer Howard),逮中85.6英哩的偏高滑球,大棒一揮掃出中外野陽春砲,幫助球隊取得2:1領先。

大谷這轟擊球初速109.7英哩、飛行距離412英呎,本季已累積26轟,持續高居國聯全壘打王,值得一提的是,大谷單月已炸出12轟,完全展現「六月狂谷」的威力。

The Sho goes on



Home run No. 26 for Shohei Ohtani pic.twitter.com/MGoWrEEpqA